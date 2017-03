Αγωνίστηκε με κάταγμα στα πλευρά η Μανωλιουδάκη!

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια των «ερυθρολεύκων» αγωνίστηκε με σπασμένο πλευρό, όπως αποκάλυψε η πρώην συμπαίκτρια της και στενή της φίλη, Σταυρούλα Αντωνάκου.

Η δημοτική σύμβουλος Πειραιά έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Facebook: «Θα σας πω μια σύντομη ιστορία.

Παίζεις αγώνα,αντίπαλη σου ρίχνει κλωτσιά κ σου σπάει, κυριολεκτικά,ένα πλευρό. Συνεχίζεις παίζεις όλο τον αγώνα.

Πανηγυρίζεις αμέσως μετά με τους φιλάθλους την πρόκριση της ομάδας σου στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Πας στα αποδυτήρια, με ψυχραιμία λες, «θα πεταχτώ στο νοσοκομείο, γιατί μάλλον έχω σπάσει πλευρά...» χαμογελώντας πάντα...

Όλο το βράδυ δεν κοιμάσαι απ τον πόνο, αλλά πάλι δεν λες τίποτα σχεδόν σε κανέναν! Ποια είσαι;;;

ΕΙΣΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και γι αυτό έχεις σηκώσει ήδη δυο Ευρωπαϊκά (και αλλά πολλά)

Proud for you my girl,my captain!Filio Manolioudaki — feeling proud.»

Η αρχηγός του Ολυμπιακού θα χάσει σίγουρα το ματς του Σαββάτου, όμως ευλεπιστεί ότι θα είναι έτοιμη και θα αγωνιστεί κανονικά στο final 4 της Εuroleague.