Οι καλύτερες διαφημίσεις του SuperBowl 51 (vids)

Για αυτό συγκεντρώσαμε τα καλύτερα από αυτά που έπαιξαν στο NRG Stadium και σας τα παρουσιάζει. Απολαύστε τα...

Wix.com: Η εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων τα έδωσε όλα για όλα, προσλαμβάνοντας τον Τζέισον Στέιθαμ και την Γκαλ Γκαντότ (τη Wonder Woman της μεγάλης οθόνης) για ένα σποτ ενός λεπτού (και κάτι) γεμάτο δράση και ξύλο, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες χολιγουντιανές περιπέτειες.

Intel: Την τεχνολογία του ριπλέι 360 μοιρών θέλει να διαφημίσει η εταιρεία, που προσέλαβε τον σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι. Μόνο που δεν τον έβαλε στο γήπεδο, αλλά στο σπίτι του να επιδίδεται σε λιγότερο εντυπωσιακές δραστηριότητες όπως το ξύπνημα, το βούρτσισμα των δοντιών και η προετοιμασία του πρωινού. Δυστυχώς απουσιάζει η σύζυγός του, το τοπ μόντελ Ζιζέλ.

Skittles: Είναι μια all time classic σκηνή: κάτω από το παράθυρο της κοπέλας του, ο νεαρός πετάει πετραδάκια για να την κάνει να βγει και να τον δει. Μόνο που αντί για πετραδάκια εδώ πετάει καραμελάκια με γεύση φρούτων, τα οποία περνούν από το ανοιχτό παράθυρο και καταλήγουν στο στόμα της κοπέλας, της μητέρας της, του πατέρα της, της γιαγιάς της, και άλλων απρόσμενων καλεσμένων.



Psst! Wanna see my sweet new #SB51 commercial ahead of the game? You totally can! #TasteTheRainbow pic.twitter.com/iAFQfdk1gY

— Skittles (@Skittles) January 24, 2017