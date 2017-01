Το δώρο του Μάικλ Τζόρνταν στη Σερένα Ουίλιαμς! (vid)

Ένα δώρο περίμενε την Αμερικανίδα αθλήτρια μετά το τέλος του Australian Open και την κατάκτηση αυτού!

Η Ουίλιαμς έγραψε ιστορία, αφού έφτασε τα 23 Grand Slam, ξεπέρασε την Στέφι Γκραφ και επέστρεψε στο Νο. 1 της κατάταξης.

Γι' αυτό το λόγο, ο Μάικλ Τζόρνταν έδειξε την εκτίμησή του στο πρόσωπό της, κάνοντας της μια ευχάριστη έκπληξη.

Η κορυφαία τενίστρια παραβρέθηκε σε εκπομπή μετά την επιτυχία της και παρέλαβε ένα κουτί με δύο ζευγάρια παππούτσια με το νούμερο 23 πάνω τους.

Καλοφόρετα Σερένα!

ESPN presents Serena Williams with a special box set & letter from Michael Jordan with the NikeCourt Flare AJ1 + a black and pink AJ1 pic.twitter.com/DfonrTInaC

— CJ Fogler (@cjzero) 28 Ιανουαρίου 2017