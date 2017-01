«Αθάνατη» Σερένα! (pics & vids)

Απίστευτη η Αμερικανίδα τενίστρια, δεν άφησε περιθώριο στην αδερφή της να αμφισβητήσει την ανωτερότητα της. Σχετικά εύκολα τη νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και έφτασε στη νίκη στον τελικό γυναικών στη Μελβούρνη! Αμέσως με το τέλος, οι δύο αδερφές αγκαλιάστηκαν, δείχνοντας ότι πάνω από όλα είναι αγαπημένες...

Ετσι κατάφερε να φτάσει τις 23 κατακτήσεις Grand Slam, ξεπερνώντας τη Στέφι Γκραφ που έχει 22 και θα μείνει πλέον χαραγμένο το όνομα της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου τένις.

Η Σερένα Γουϊλιαμς με τένις υψηλού επιπέδου ακόμα και στα 35 της, αποδεικνύει ότι δίκαια τη θεωρούν κάποιοι κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών!

Πλέον η Σερένα έφτασε τις 316 νίκες σε αγώνες τουρνουά Grand Slam, έχει κατακτήσει 7 φορές τον τίτλο στη Μελβούρνη και επέστρεψε πανηγυρικά στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Απίστευτο κατόρθωμα για τη σπουδαία αυτή αθλήτρια...

“Thank you Venus for inspiring me to be the best player that I can be.” Well done @serenawilliams on your 23rd Grand Slam title #AusOpen pic.twitter.com/LPtr9G52B0

— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 Ιανουαρίου 2017