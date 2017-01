Ναδάλ - Φέντερερ στον τελικό του Australian Open! (vid)

Ο τελικός, που όλοι περίμεναν να δουν στην Αυστραλία είναι γεγονός, αφού την Κυριακή (10:30) θα απολαύσουμε τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ να διεκδικούν ένα ακόμη Grand Slam στην καριέρα τους!

Ο Ισπανός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Βούλγαρο, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, όμως τον νίκησε τελικά 3-2 σετ σε ένα συγκλονιστικό ημιτελικό έπειτα από 4 ώρες και 56 λεπτά και σφράγισε το εισιτήριό του για τον 21ο τελικό Grand Slam της καριέρας του!

Όσον αφορά τις αναμετρήσεις μεταξύ Ναδάλ και Φέντερερ, ο Ισπανός προηγείται 23-11, ενώ σε αγώνες σε Grand Slam έχει το πάνω χέρι με 9-2 και 6-2 σε τελικούς.

HE'S DONE IT!

Rafael #Nadal is through to the #AusOpen final against Roger #Federer! pic.twitter.com/ZnIqKdO5ei

— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 Ιανουαρίου 2017