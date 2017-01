Σερένα εναντίον Βένους στον τελικό! (vids)

Η 36χρονη Βένους Ουίλιαμς επικράτησε της την Κόκο Βάντεγουεϊ με 2-1 σετ, έγραψε ιστορία καθώς είναι η μεγαλύτερη ηλικιακά τενίστρια που πηγαίνει στον τελικό. Η Βένους, πέρασε στον τελικό επικρατώντας της Βάντεγουεϊ με 2-1 σετ 6-7 (3-7) 6-2 6-3.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την αδερφή της, νούμερο 2 στον κόσμο που χρειάστηκε μόλις 50 λεπτά για να αποκλείσει την 34χρονη Κροάτισσα Μιργιάνα Λούτσιτς Μπαρόνι (Νο.79) με 6-2, 6-1 και να προκριθεί για 8η φορά στον τελικό του αυστραλιανού όπεν.

Οι δύο αδερφές έχουν παίξει 27 ματς μεταξύ τους και η Σερένα προηγείται στις νίκες με 16-11. Σε τουρνουά Grand Slam έχουν συναντηθεί 14 φορές και η Σερένα έχει νικήσει εννέα φορές, ενώ σε τελικούς το ρεκόρ της είναι 6-2.

Έχουν να συναντηθούν σε τελικό Grand Slam από το 2009, στο Γουϊμπλεντον με νικήτρια τη Σερένα. Από την πλευρά της η Βένους έχει επικρατήσει στις επτά από τις οκτώ πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Αν η Σερένα Γουίλιαμς κατακτήσει το όπεν της Μελβούρνης, θα πάρει το ρεκόρ σε κατακτήσεις Grand Slam με 23 τίτλους, καθώς τώρα είναι ισόβαθμη με τη Στέφι Γκραφ στους 22 και θα πλησιάσει το all-time ρεκόρ της Μάργκαρετ Κορτ με 24 τίτλους.

H πρόκριση της Σερένα

"For us both to be in the final is the biggest dream come true for us." #Serena on playing #Venus in the final #AusOpen pic.twitter.com/C8aSHSsxE0 — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 Ιανουαρίου 2017

H πρόκριση της Βένους