Σπουδαίος Ναδάλ, πέρασε στα ημιτελικά! (pics + vid)

Ο Ισπανός τενίστας δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στις κατακτήσεις τουρνουά Grand Slam, όπως φάνηκε από τη νίκη του με 3 - 0 επί του Μίλαν Ράονιτς με σετ 6-4 7-6(7) 6-4.

Ο Ναδάλ προκρίθηκε για 24η φορά στην καριέρα του σε ημιτελικά Grand Slam και εκεί θα βρει ως αντίπαλο τον Βούλγαρο Ντιμιτρόφ που νίκησε τον Βέλγο Νταβίντ Γκοφέν.

Είναι η πέμπτη φορά που ο Ναδάλ προκρίνεται στα ημιτελικά του αυστραλιανού όπεν και θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στη Μελβούρνη μετά το 2009 αλλά και το 15ο τουρνουά Grand Slam στην καριέρα του.

Ο άλλος ημιτελικός είναι μεταξύ του Φέντερερ και του Βαβρίνκα!

He's through! #Nadal does it in straight sets to advance to a semifinal! #AusOpen pic.twitter.com/sCxLCVeXJs

— #AusOpen (@AustralianOpen) 25 Ιανουαρίου 2017