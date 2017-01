Η «καμπάνα» του Τζόκοβιτς και η μπηχτή του Κύργιου!

Ο Σέρβος, οποίος κατάφερε να φτάσει στη νίκη και τη διατήρηση του θρόνου του, έχασε αρκετές φορές την ψυχραιμία του με τον διαιτητή Κάρλος Μπερνάντες να τον χρεώνει αρχικά με προειδοποίηση και στην συνέχεια με αφαίρεση πόντου (ακολουθεί αφαίρεση γκέιμ και στην 4η παράβαση αποβολή).

Ο Νο 2 στον κόσμο τενίστας στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε παραδέχτηκε το λάθος του, ενώ δέχτηκε στωικά και την επιβολή χρηματικού προστίμου από την ΑΤΡ σχολιάζοντας: «Σίγουρα δεν ήθελα να χτυπήσω κανέναν με τη μπάλα, απλά συνέβη. Ήμουν τυχερός που δεν πήρα μεγαλύτερο πρόστιμο. Από την άλλη πλευρά, ήμουν άτυχος που η μπάλα πήγε εκεί. Πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον.

Όχι, δεν ήταν αποδεχτή συμπεριφορά. Θα πληρώσω τις συνέπειες γι' αυτό. Δέχομαι το λάθος μου. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Οι φίλαθλοι πολλές φορές χτυπιούνται από την μπάλα, ειδικά στις πρώτες σειρές, από δυνατά σερβίς. Συμβαίνει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Απλά ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί από τη δική μου πλευρά. Εννοείται πως θα δεχτώ τις συνέπειες».

Ο Νικ Κύργιος δεν έχασε ευκαιρία και σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Θα είχα αποβληθεί (από τον αγώνα) και θα με είχαν θέσει σε διαθεσιμότητα μέχρι το 2025!»

I would've been defaulted and suspended until 2025 https://t.co/HsIoG9IOAL

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 8 Ιανουαρίου 2017