Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός αστέρας που μάλιστα τίμησε και τα ελληνικά γήπεδα με το πέρασμά του από τον Πανιώνιο, πίσω στο 1999 σε ματς απέναντι στη Λέτσε που ολοκληρώθηκε με το ευρύ 6-0 για την Ίντερ, είχε καταφέρει να ... εξευτελίσει τελείως τον αντίπαλό του.

Έχοντας πλάτη στον αμυντικό, μόλις έγινε αποδέκτης της μπάλας κατάφερε να την περάσει προς τα πίσω στην περιοχή με το στυλ που ο κόσμος θυμάται μονάχα το γκολ του Μπέργκαμπ με την Άρσεναλ απέναντι στη Νιούκαστλ, με «θύμα» εκείνης της μαγείας τον Νίκο Νταμπίζα.

Ο Ρεκόμπα, αφού έκανε την εκπληκτική κίνηση, σκόραρε με λόμπα...

Σ' εκείνο το παιχνίδι, σημειώθηκε η ... αρχή του τέλους του εκπληκτικού Ρονάλντο, αφού υπέστη την πρώτη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο...

20 years ago today, Alvaro Recoba came off the bench for Inter against Lecce, and did this...

Dennis Bergkamp eat your heart out! pic.twitter.com/EJgP6FBYoq

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 21, 2019