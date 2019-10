Μέσι: Η μέρα που τον γνώρισε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο (vids)

Εν έτει 2019, ο... λογαριασμός γράφει: 692 παιχνίδια, 694 γκολ, 244 ασίστ, 10 πρωταθλήματα, 8 Super Cup Ισπανίας, 6 Κύπελλα, 4 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 5 Χρυσές Μπάλες. Απόλυτη κορυφή στην ιστορία των σκόρερ όλων των εποχών για τους «μπλαουγκράνα».

Πως, όμως, ξεκίνησαν όλα αυτά;

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Οκτώβρη του 2004, το ματς της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ (1-0 η ομάδα των Ράικαρντ και Τεν Κάτε) ήταν στο 82ο λεπτό και ένας μικρούλης με τη φανέλα με τον αριθμό 30, ετοιμάζεται να περάσει στη θέση του Ντέκο...

Σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 22 ημερών, ο Μέσι έγινε, εκείνη την ημέρα, ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής που κάνει ντεμπούτο στο ανδρικό τμήμα της ομάδας με την οποία συνδύασε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του ιστορία.

Σε αυτό το ματς, από το οποίο ξεκίνησε ένα από τα πιο λαμπερά, όμορφα και γεμάτα διακρίσεις και στιγμές μαγείας, ποδοσφαιρικά παραμύθια, βρισκόταν στους αναπληρωματικούς και ο Αντρές Ινιέστα!

years ago today, @FCBarcelona handed a fresh-faced 17-year-old his debut

Little did they know that Lionel Messi would go on to become #TheBest #OnThisDay | @TeamMessi pic.twitter.com/BKqki06OSv

