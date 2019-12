Αντετοκούνμπο: «Δε με νοιάζουν τα στατιστικά μου, το ρεκόρ μας μιλάει από μόνο του» (vid)»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε σε μία ακόμη νίκη τους Μπακς και φυσικά μετά το παιχνίδι συγκέντρωσε τους δημοσιογράφους.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανέφερε πως, «το πλάνο που είχαμε μας διευκόλυνε αρκετά στο να σκοράρουμε εύκολα, βγήκαμε στην τρίτη περίοδο και αυξήσαμε το προβάδισμα μας με αποτέλεσμα να μην αφήσουμε περιθώριο σε παίκτες να βρουν ρυθμό.

Είναι ωραίο που δεν έπαιξα πολύ χρόνο. Χρειάζεται μερικές φορές. Θα πάω για βραδινό χωρίς να πονάω μετά από καιρό. Δε με ενδιαφέρουν τα στατιστικά μου. Το ρεκόρ της ομάδας μιλάει από μόνο του. Έχουμε 17 νίκες σε 20 παιχνίδια. Μπορούμε και καλύτερα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε την απουσία του Μίντλετον ως δικαιολογία.

Πριν το ματς μίλησε με τον coach και του είπε ότι έχουμε 10 σερί νίκες και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Οι 11 σερί νίκες έχουν να συμβούν από το 198. Κάθε ήττα μας πονά. Σε κανέναν δεν αρέσει να μπαίνει στο παρκέ και να χάνει».

"I'm not built around stats. I think our record can talk for itself. Out of 20 games, we win 17." pic.twitter.com/OP41Pg9r8v

