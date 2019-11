Αντετοκούνμπο για στραβή μπασκέτα: «Γι' αυτό έβαζα σουτ»! (pic)

Η αναμέτρηση άρχισε με μια ώρα καθυστέρηση, καθώς έπρεπε να φτιαχτεί η στραβή στεφάνη της μιας μπασκέτας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε μετά το ματς γι' αυτό κι είχε μια απολαυστική απάντηση να δώσει.

«Έβαζα σουτ και ήμουν χαρούμενος. Και μετά, όταν είπαν ότι έχει στραβώσει η στεφάνη, σκέφτηκα "Α, ναι. Γι' αυτό τα κατάφερνα"!», είπε με αυτοσαρκασμό ο «Greek Freak».

Asked Giannis if he noticed the crooked rim during warmups.

"I was making shots, so I was happy. And then once they said the rim is crooked, I was like, 'Oh. Yeah. That's why I was making a lot of shots.'"

— Eric Nehm (@eric_nehm) November 5, 2019