Αντετοκούνμπο: «Είναι... τρομακτικό το πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε»! (vid)

Ο «Greek Freak» εντυπωσίασε στην νίκη των «ελαφιών» με τους Τίμπεργουλβς και είπε αρχικά στους δημοσιογράφους: «Σκοράραμε 118 πόντους, με 21 λάθη και 11 τρίποντα... Είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα! Είναι... τρομακτικό το πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε. Το σημαντικό είναι ότι συνεχίσαμε να σουτάρουμε κι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».

Για το γεγονός ότι οι Μπακς είναι αήττητοι στην preseason για πρώτη φορά, μετά το 1997, δήλωσε: «Είναι οι συνήθειες που "χτίσαμε" σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Αμυντικά, ήταν ο τρόπος που παίξαμε, βγάλαμε πολύ ενέργεια, καλύπταμε ο ένας τον άλλον. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το 5-0. Όσο προχωρά η σεζόν, θα είναι όλο και πιο δύσκολα. Ελπίζω να "χτίσαμε" καλές συνήθειες μέσα από αυτό το 5-0 και να είμαστε έτσι και στην κανονική διάρκεια».

Στην συνέχεια, πρόσθεσε: «Ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω πως πάει το πράγμα συνήθως. Αν είμαι υγιής, όλα θα είναι καλά. Στην κανονική διάρκεια συνήθως γίνομαι καλύτερος. Έχω μάθει πως με μαρκάρουν, πως και πότε θέλουν την μπάλα οι συμπαίκτες μου και γίνεται πιο εύκολο. Προφανώς υπάρχει η ψυχολογική και η σωματική κούραση, αλλά όλα φτιάχνουν. Νιώθω καλά, όταν αρχίσει η κανονική διάρκεια θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να νικάει η ομάδα μου».

Για το ότι δεν έκανε κάποια καρφώματα σε φάσεις που μπορούμε και αν ήταν θέμα «συντήρησης», είπε: «Όχι, δεν προσπάθησα να κρατήσω ενέργεια. Την τελευταία φορά που κάρφωσα, πόνεσε το γόνατό μου, όταν πάτησα στο έδαφος. Συνήθως, ένα κάρφωμα ξεσηκώνει τον κόσμο και σε μένα δίνει ενέργεια, αλλά θεώρησα πως τώρα δεν ήταν απαραίτητο. Όταν θα αρχίσουν οι αγώνες και σε φάσεις που θα "μετράει", τότε θα τα κάνω».

Τέλος, επεσήμανε: «Έχουμε καλή χημεία, νιώθω πως όλοι απολαμβάνουν τη στιγμή, είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα, γελάμε, ανεξάρτητα του τι συμβαίνει και αυτό έχει σημασία. Πιστεύω πως ο κόουτς το έφερε αυτό στην ομάδα και πιστεύω πως αυτό αρχίζει και από τους ηγέτες, εμένα, τον Μίντλετον, τον Μπλέντσο, τον Χιλ, τον Λόπεζ (Μπρουκ). Δίνουμε το παράδειγμα στους υπόλοιπους, ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε την δουλειά μας, αλλά στο τέλος πρέπει να χαμογελάμε. Όταν νικάς, όλοι χαμογελούν, αλλά όταν χάνεις, όλοι είναι αναστατωμένοι, αλλά όταν φεύγεις από το γήπεδο, πρέπει να χαμογελάς. Σήμερα θα φάμε όλοι μαζί, θα φέρουμε την οικογένειά μας και θα είμαστε όλοι μαζί. Είναι μεγάλη η σεζόν, πρέπει να έχεις ένα χαμόγελο και να είσαι "ένα" με την ομάδα σου. Πρέπει να απολαύσεις το χρόνο σου, γιατί δεν γυρνά πίσω».

"It's scary how good this team can be."#FearTheDeer

October 18, 2019