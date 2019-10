Και τρίποντο έβαλε, και κάρφωμα έκανε, και θέαμα προσέφερε σε 12.616 θεατές στο «Fiserv Forum».

Ο «Greek Freak» ενθουσίασε στο open scrimmage των Μπακς και ηγήθηκε των συμπαικτών του με 29 πόντους.

Δείτε την εμφάνισή του

The best from The Greek Freak as he led all scorers with 29 points in today's scrimmage!!#FearTheDeer pic.twitter.com/jN8RijyZF1

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2019