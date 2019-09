Σε τέσσερις εμφανίσεις με την φανέλα της PSV ο Κώστας Μήτργλου μετρά 71' συμμετοχής και 2 γκολ!

Μάλιστα, με μια ντρίμπλα «ρουλέτα» (σ.σ σήμα κατατεθέν του Ζιντάν)... χάζεψε τον αντίπαλό του κι όχι μόνο.

Οι άνθρωποι της ομάδας στο δίλημμα Ζιντάν ή Μήτρογλου δεν είναι και πολύ βέβαιοι για την απάντηση.

Not sure if Zidane or @kmitroglou? #PSVVIT pic.twitter.com/gmbJvUPESZ

