Σίντγουελ: «Στη Φούλαμ, με μια μπάρα πρωτεΐνης στο χέρι ο Μήτρογλου» (vid)

Μετά τη Γαλλία (Μαρσέιγ) και την Τουρκία (Γαλατασαράι), ο Κώστας Μήτρογλου δείχνει να βρίσκει στην Ολλανδία τον καλό του εαυτό.

Σε 3 ματς με την PSV μετράει ήδη δύο γκολ κι ο «Μητρογκόλ» αποδεικνύει πως η... τέχνη δεν ξεχνιέται.

Ενας πρώην συμπαίκτης του στην Φούλαμ, ο Σιντ Σίντγουελ, αναφέρθηκε στη μεταγραφή ρεκόρ του διεθνούς στράικερ στον αγγλικό σύλλογο, στις μπάρες πρωτεΐνης που έτρωγε και στα γέννια του.

«Το Γενάρη, κατά τη μάχη της παραμονής, χρειαζόμασταν έναν επιθετικό. Οπότε πήγαν και πήραν τον Κώστα Μήτρογλου. Ετσι πιστεύω ότι ήταν το όνομά του.

Αυτός ο γ....ς, δεν σταματούσε να τρώει, όλη την ώρα τον έβλεπες να περπατάει γύρω στο προπονητικό κέντρο με μια γ...η μπάρα πρωτεΐνης».

Στη συνέχεια ένας άλλος στο πάνελ θυμήθηκε τον Ζαρντέλο στην Μπόλντον, κάνοντας λόγο για τα κιλά του με τον Σίντγουελ να λέει στη συνέχεια ότι ο διεθνής επιθετικός έμοιαζε με κάποιον από τους Targaryen στο Game of Thrones λόγω της γενειάδας του.

Μάλλον, αυτές οι μπάρες ήταν κι ο λόγος που μετά στην Μπενφίκα πέτυχε 52 γκολ σε 88 ματς!

