Αντεμπάγιο για τη φιλία του με τον Αντετοκούνμπο: «Προήλθε από αμοιβαίο σεβασμό» (pic)

Ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ των Χιτ αγωνίζεται εδώ και δύο χρόνια στο ΝΒΑ κι έχει αναπτύξει μια καλή φιλία με τον «Greek Freak» εκτός παρκέ, όπως υποστήριξε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «The Athletic».

«Έχουμε τον ίδιο ατζέντη και νιώθω ότι όλο αυτό άρχισε, επειδή αρχίσαμε να σεβόμαστε ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Ήταν σαν... η δύναμη να βρήκε την δύναμη. Δεν υπάρχει ενδοιασμός από κανέναν μας. Όταν παίζεις ενάντια σε παίκτες όπως εκείνος, γίνεται ρουτίνα, αλλά αρχίζεις να τον σέβεσαι, επειδή δεν υποχωρεί μπροστά σε εμένα, ούτε εγώ μπροστά σε αυτόν. Προήλθε από αμοιβαίο σεβασμό», ήταν τα λόγια του Αντεμπάγιο.

Επίσης, το άσπρο (ή αλλιώς «icy» από το χρώμα του πάγου) «Nike Zoom Freak 1» που επέλεξε να φορέσει στην προπόνηση της εθνικής ΗΠΑ «τράβηξε» τα βλέμματα!

