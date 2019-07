Στην ΤΣΣΚΑ ο Κώστας Κουφός (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν μπορούσε να περιμένει άλλο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και προσφέροντας ηγεμονικό συμβόλαιο στον Κώστα Κουφό, τον έκανε δικό της.

Ο Έλληνας σέντερ ήταν free agent, έψανχε συμβόλαιο στο NBA, αλλά δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σύμφωνα με το Yahoo Sports θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος Αμερικανοθρεμμένος στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν αφού θα πάρει 3.000.000 δολάρια το χρόνο.

NBA veteran center Kosta Koufos has reached an agreement with EuroLeague Russian powerhouse CSKA Moscow that will make him the highest paid American in Europe next season, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 19, 2019