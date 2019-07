Αυτό έκανε και ο συμπαίκτης του, Πατ Κόνατον!

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ ρώτησε τον Giannis αν μπορεί να πιάσει τη στεφάνη, χωρίς να πηδήξει.

Εκείνος απάντησε «ναι» και μόλις γύρισε κι ακούμπησε το διχτάκι, ο Κόνατον «πετάχτηκε» και κάρφωσε μπροστά του!

Pat: Giannis, can you touch the rim without jumping?

Giannis: YEAH!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Ιουλίου 2019