Η NIKE ανέβασε τη μπασκέτα του Αντετοκούνμπο στον Όλυμπο με ελικόπτερο (pics & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατέκτησε μόνο το NBA, αλλά για χάρη της NIKE κατέκτησε και τον Όλυμπο.

Εκεί γυρίστηκε η νέα διαφήμιση, ωστόσο απορία υπάρχει για τον τρόπο ε τον οποίο έφτασε η μπασκέτα σε εκείνο το σημείο.

Η μπασκέτα λοιπόν μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο σημείο, μόλις εφτά μέτρα κάτω από την κορυφή του Μύτικα (2.918 μέτρα).

Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μία ομάδα ατόμων φαίνεται να έχει κυκλωθεί από την ομίχλη.

To make it to the top, put your dreams to work.

To celebrate @Giannis_An34's MVP rise, we took this hoop to the top of Mount Olympus–the highest point in Greece. #giannis #nike #justdoit pic.twitter.com/qHxE0amhxt

— Nike Basketball (@nikebasketball) 28 Ιουνίου 2019