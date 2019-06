Πανηγυρίζει ο Πάου Γκασόλ για Γιάννη και Ντόντσιτς! (pics)

«Ο Γιάννης είναι ο MVP και δεν συγκρίνεται με κανέναν!», είχε γράψει πριν από δύο μήνες ο Ισπανός συμπαίκτης του «Greek Freak» στο «The Player's Tribune».

Ο Πάου Γκασόλ τώρα έχει κάθε λόγο να χαίρεται με την μεγάλη διάκριση του 24χρονου ηγέτη των Μπακς, που πήρε στα χέρια του το βραβείο του «Πολυτιμότερου Παίκτη» της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

«MVP, MVP, MVP», έγραψε ενθουσιασμένος στο twitter, ενώ δεν ξέχασε ούτε τον Λούκα Ντόντσιτς, για τον οποίο σχολίασε: «Rookie of the Year! Κάτι μου θυμίζει! (σημειώνοντας "επί 2", για τις δύο φορές που είχε πάρει το ανάλογο βραβείο στην Euroleague, το 2017 και το 2018) Το πρωτάθλημα σε περιμένει!».

Luka Doncic, Rookie of the Year!!! Sounds familiar (x2).... The Championship is waiting for you! Congrats @luka7doncic!! https://t.co/fAErylQhTJ

— Pau Gasol (@paugasol) 25 Ιουνίου 2019