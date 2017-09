Ντένις Γκάιγκερ: Το νέο... βιολί της Χόφενχαϊμ

Πριν τη σέντρα όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες στους δύο πάγκους. Άλλωστε, ήταν η μάχη των δύο νεότερων τεχνικών στην Bundesliga. Μετά τη νίκη της Χόφενχαϊμ επί της Σάλκε με 2-0, όμως, όλα τα φώτα στράφηκαν σε έναν άλλο νεαρό. Ο 19χρονος Γκάιγκερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αλλά δεν βρέθηκε ως είθισται μπροστά στις κάμερες.

Οι μπλε προσπαθούν τόσο πολύ να προστατεύσουν το νέο τους διαμάντι, που ακόμα δεν του επιτρέπεται να δίνει συνεντεύξεις! Τον Σεπτέμβριο του 2016 ο τότε 18χρονος μέσος είχε πετύχει το τελευταίο εντός έδρας γκολ του με τη φανέλα της Χόφενχαϊμ. Δεν ήταν σε ματς της Bundesliga, αλλά σε παιχνίδι της τέταρτης κατηγορίας. Στη νίκη με 5-0 επί της Τεουτόνια ο Γκάιγκερ είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα μπροστά σε περίπου 200 θεατές.

Έναν χρόνο αργότερα πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Bundesliga μπροστά σε περίπου 30.000 οπαδούς. Μέσα σε 12 μήνες έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή του. Τον περασμένο Ιανουάριο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2019, το καλοκαίρι φόρεσε το περιβραχιόνιο της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19 στη Γεωργία, ενώ όταν επέστρεψε στην πατρίδα του έγινε και επίσημα μέλος της πρώτης ομάδας. Τώρα, έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει σε 341’ συμμετοχής στην Bundesliga.

«Τον ξέρω εδώ και πολύ καιρό», θα πει ο Γιούλιαν Νάγκελζμαν. «Ήμουν προπονητής του στις μικρές ομάδες. Είναι εξαιρετικός παίκτης». Ο Γκάιγκερ εντάχθηκε στη Χόφενχαϊμ σε ηλικία 11 ετών, ενώ από τα 14 του είναι μέλος των μικρών εθνικών ομάδων. Όταν η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρούντι από τους μπλε, όλοι θεωρούσαν το κενό δυσαναπλήρωτο. Και όλοι περίμεναν την κίνηση της Χόφενχαϊμ στην αγορά. Τελικά, ο τεχνικός διευθυντής Ρόζεν και ο Νάγκελζμαν δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και προφανώς είχαν τους λόγους τους, με τον Γκάιγκερ να παίζει για πρώτη φορά στην πρεμιέρα με τη Βέρντερ.

«Ήδη έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία. Είναι στην αρχή της καριέρας του, αλλά η εξέλιξή του είναι στη σωστή κατεύθυνση. Έχει ήδη κάνει το μεγάλο βήμα», θα πει ο προπονητής του. «Μπορεί να ανακόψει τις ιδέες των αντιπάλων του. Ξέρει πότε να κάνει ένα φάουλ τακτικής. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε εκείνον είναι ότι δεν φοβάται να παίξει σκληρά και θέλει πάντα την μπάλα. Αυτό το βλέπεις μόνο στα 6άρια παγκόσμιας κλάσης», συνέχισε ο Νάγκελζμαν.

Και αυτό ακριβώς φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Στο ματς με τη Σάλκε ο Γκάιγκερ έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλον (12,6), έκανε τα περισσότερα φάουλ, έκλεψε τις περισσσότερες μπάλες. Παράλληλα μόλις τρεις πάσες δεν κατέληξαν σε συμπαίκτη του, ενώ είχε τις περισσότερες στο μισό της επίθεσης. Αν οραματίζεστε το ιδανικό 6άρι, αυτά είναι ακριβώς τα στοιχεία που θα πρέπει να ψάχνετε. Προφανώς και σε τέτοια ηλικία έχει πολλά να μάθει ακόμα. Προφανώς και θα του συγχωρεθεί τυχόν αστάθεια. Αλλά ο τρόπος που τελείωσε τη φάση για το 1-0 της Χόφενχαϊμ δείχνει τεράστια ωριμότητα. «Η εκτέλεση ήταν σούπερ», αναγνώρισε ο έμπειρος Ρουπ.

«Μένει προσγειωμένος και βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι», θα πει ο συμπαίκτης του στη μεσαία γραμμή Φογκτ. «Έχει εξελιχθεί με εντυπωσιακό ρυθμό τον τελευταίο χρόνο και παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση», ο κίπερ Μπάουμαν. Η άνοδός του είναι ραγδαία και δείχνει τη νέα πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο. Μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκε από το να σκοράρει μπροστά σε λίγους οπαδούς στην τέταρτη κατηγορία στο να είναι ο πρωταγωνιστής στη νίκη επί της Σάλκε μπροστά σε 30.000. Εκείνοι που μπορούν να τη διαχειριστούν είναι ικανοί να φτάσουν στην κορυφή.

Και ο Γκάιγκερ δείχνει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον κάνουν να ελπίζει στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας. Φρόντισε, άλλωστε, να ξεχωρίσει στο ματς που στις εξέδρες ήταν ο τεχνικός της U21 της Γερμανίας, Στέφαν Κουντς. Και μπορεί να διακριθεί στα πάντσερ πολύ νωρίτερα από ότι άλλοι συμπαίκτες του. Μετά το γκολ του μπορούσες να δεις όλα τα συναισθήματα στον τρόπο που πανηγύρισε: χαρά, ένταση, έκπληξη. Αμέσως μετά το τέρμα του, ακούστηκε το γνωστό «Was wollen wir trinken» των Bots από τα μεγάφωνα, που θυμίζει περισσότερο εμβατήριο. Από αυτό λείπει ο ήχος του βιολιού. Και ο Γκάιγκερ, του οποίου του επώνυμο σημαίνει «βιολιστής», είναι έτοιμος να τον προσθέσει και να το κάνει κάπως πιο εύηχο στο Ζίνσχαϊμ.