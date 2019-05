Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας μετά τον χειμώνα που πέρασε στην Κίνα, έπαιξε λίγα παιχνίδια στους Σπερς και πλέον επέστρεψε στη χώρα του για διακοπές.

Ο Λιθουανός σέντερ παρακολούθησε τον πρώτο τελικό πρωταθλήματος ξεκαθαρίζοντας την προτίμησή του μεταξύ Ζαλγκίρις και Ρϊτας αφού φορούσε το πράσινο κασκόλ της ομάδας τους Κάουνας.

#Kaunas native @DonatasMot is supporting the right team during @betsafeLKL Finals! pic.twitter.com/02jdws8JD1

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 28 Μαΐου 2019