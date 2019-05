Στην Ευρωβουλή ο Σαρούνας Μαρτσουλιόνις! (pic)

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer.

Ο Μαρτσουλιόνις στράφηκε στην πολιτική και στα 54 του χρόνια εξελέγη στην Ευρωβουλή, συγκεντρώνοντας 32.591 ψήφους (2ος).

Ο ίδιος δήλωσε: «Νιώθω μεγάλη ευθύνη. Η ψήφος του κοινού δείχνει την εμπιστοσύνη τους σε μένα και τις ιδέες μου, για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων».

Sarunas Marciulionis elected to the European Parliament for the Lithuanian Farmers and Greens Union pic.twitter.com/gy3W6YWLvP

— Marco Pagliariccio (@loupaya) 27 Μαΐου 2019