Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν επιβλητική από την πρώτη στιγμή και έφτασε σε μια άνετη νίκη.

Όλοι οι παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής και σκόραραν, με τον Ντιόν Τόμπσον να μετρά 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από 12 πόντους είχαν οι Ουάιτ, Ντέιβις και Ουόκαπ.

Από την άλλη, ο Γκριτσιούνας είχε 19 πόντους και ο Βάιτκους 12.

Τα δεκάλεπτα: 15-27, 28-54, 51-87, 61-104.

#Siauliai - #Zalgiris 61-104. All twelve players scored for #Kaunas team with @DeThompson9 leading the way with 16 points and 8 rebounds! #KMT pic.twitter.com/008csXVR2G

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 15 Ιανουαρίου 2019