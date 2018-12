Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε την 8η σερί νίκη της και ανέβηκε στο 13-1, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέιβις με 18 πόντους. Ο Γιοκουμπάιτις είχε 11 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Μπιρούτις 10 πόντους.

Ο Μιλάκνις έφτασε τους 3.000 πόντους στη λιθουανική λίγκα με τους 8 που σημείωσε.

Arturas #Milaknis with 3000 points in his @betsafeLKL career! Milas started the third quarter vs #Nevezis with 8 straight points and helped #Zalgiris to extend the margin to 61-36. pic.twitter.com/61hhFTNmAD

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 16 Δεκεμβρίου 2018