Πήρε τον κορυφαίο πασέρ στη Λιθουανία η Ζαλγκίρις (pic & vid)

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε την απόκτηση του 25άχρονου γκαρντ (1μ.98) Ντονάτας Σαμπέκις, ο οποίος αγωνίστηκε την τελευταία διετία στη Σιαουλιάι. Την περσινή σεζόν, μάλιστα, μοίρασε 277 ασίστ σε 40 αγώνες, ήτοι 6.9 μ.ό., φιγουράροντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Ο Σαμπέκις υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 1+1 χρόνια με τη Ζαλγκίρις που, παράλληλα, επισημοποίησε τον δανεισμό του Παούλιους Βαλίνσκας στη Λιετκαμπέλις για έναν χρόνο.

The best passer of @betsafeLKL 2017-2018 season Donatas #Sabeckis joins #Zalgiris with 1+1 contract. Welcome!

At the same time Paulius #Valinskas is loaned to @BCLietkabelis for a season. Come back stronger, @Pvale66! pic.twitter.com/60qAhLWuh2

