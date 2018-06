Οπαδός της Λιέτουβος έσπρωξε τον Μίσιτς (vid)

Ο Σέρβος γκαρντ της Ζαλγκίρις κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού με την Λιέτουβος, έτρεξε να μαζέψει μία μπάλα που είχε βγει εκτός παρκέ.

Εκείνη τη στιγμή ένας οπαδός των γηπεδούχων βρέθηκε μέσα στο γήπεδο και τον έσπρωξε.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Βασίλιε Μίσιτς δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό.

Lietuvos rytas fan pushed Vasilije Micic when he went out of bounds after opponents foul in LKL finals Game 2. Security did nothing. "I have no comment for that," Zalgiris guard told. Personally Micic had a nice game with 16pt, 6ast and 4stl,but Zalgiris left Vilnius with L 73:82 pic.twitter.com/u633EQMkat

