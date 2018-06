Σάρας για Ράπτορς: «Δεν περίμενα να γίνει τόσο γρήγορα»! (pics)

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του δημοσιογράφου του ESPN, Αντριάν Βοϊναρόφσκι, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρασε από συνέντευξη από τον πρόεδρο των Τορόντο Ράπτορς, Μασάι Ουζίρι ως ένας εκ των υποψήφιων προπονητών μετά από την αποχώρηση του Ντουέιν Κέισι.

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των Καναδών εξηγώντας χαρακτηριστικά πως «δεν περίμενα να γίνει τόσο γρήγορα. Είναι ευχαρίστηση να μιλάς με ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον. Είναι ευχάριστο ότι ενδιαφέρονται και είναι σπουδαίο να είσαι μέλος αυτής της προόδου. Θα δούμε που θα καταλήξει...»

Ο Σάρας δεν μίλησε με λεπτομέρειες αφού θέλει να μείνει συγκεντρωμένος στους τελικούς της LKL με τη Λιέτουβος Ρίτας.

Sarunas Jasikevicius admitted Raptors offer surprised him: "I didn't think it will come so fast. It's a pleasure to talk with people from different environment. It's a pleasure they're interested. It was a pleasure to be part of the process & we'll see where it's all coming to"

