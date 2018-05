Στο... στόχαστρο της Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις (pic)

Τον Μάριους Γκριγκόνις της Άλμπα έχει βάλει στο... στόχαστρο η Ζαλγκίρις, η οποία θέλει να ενισχυθεί στις θέσεις των φόργουορντ σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ουλανόβας.

Ο 24χρονος ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στην ομάδα του Κάουνας, ενώ πέρυσι αναδείχθηκε MVP του Final 4 του Basketball Champions League με την Τενερίφη.

Φέτος είχε 13.5 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Γερμανούς.

Zalgiris show interest in Marius Grigonis, sources told. Perfect fit for Saras system: play in multiple positions, good shooter and defender + local player. Grigonis has a contract with ALBA till 2020, but there's a buy-out clause. May be a back up plan, if Ulanovas departures

