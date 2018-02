Έξαλλος ο ΛαΒάρ Μπολ γιατί δεν ξεκίνησαν βασικοί οι γιοι του (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Η Ζαλγκίρις έκανε περίπατο κόντρα στην Βιτάουτας, αλλά ο ΛαΒάρ Μπολ θεωρεί πως θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστική αρκεί να ξεκινούσαν στο αρχικό σχήμα τα παιδιά του.

Ο ΛαΒάρ Μπολ ανέφερε πως, «θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει εύκολα το παιχνίδι, αλλά ο προπονητής δεν εμπιστεύεται τους γιους μου και δεν του αφήνει να παίξουν όπως μπορούν. Του έδωσα τη... συνταγή και δεν την χρησιμοποίησε. Προφανώς δε θέλει να νικάει.

Είμαι πιστός, τα παιδιά προπονούνται κανονικά, έχουμε φιλική σχέση, αλλά δεν γίνεται να βάζει παίκτες που έλειπαν από προπόνηση πριν από τα παιδιά μου. Δεν αξίζει τη φιλία μου πλέον.

Σα να έρθει μία ομάδα από την Κροατία και να μου πει... έλα εδώ, έχουμε λεφτά και φέρε τα παιδιά σου. Όχι δε θα το κάνω, δε θα παρατήσω τη Λιθουανία. Είναι θέμα αρχών.

Ο προπονητής πέταξε τη φιλία μας στα σκουπίδια. Αυτό άξιζε για εκείνον. Είμαι πολύ θυμωμένος με αυτόν και πίστευα πως είχανε μία διαφορετική φιλία. Δε θα του ξαναμιλήσω και δε θα δεχτώ οποιαδήποτε δικαιολογία. Πλέον θα βλέπω τα παιχνίδια με άλλη ματιά».

LaVar Ball was mad that Melo and Gelo didn't start the game vs Zalgiris yesterday despite scoring 19 and 25 points respectively. LaVar told that Vytautas coach Seskus threw their friendship through the window by not starting them. LKL Champion Zalgiris beat Vytautas 118:96 pic.twitter.com/CrJMEEtCNb

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 5 Φεβρουαρίου 2018