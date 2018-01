Εντυπωσιακοί οι Μπολ, νίκη για Βιτάουτας με σκορ ΝΒΑ (vid)

Φοβερή εμφάνιση έκαναν τα αδέρφια Μπολ στη νίκη της Βιτάουτας επί της Γιονάβα, (151-120), στο τουρνουά «Big Baller Brand».

Με τον πατέρα τους, ΛαΒαρ Μπολ, στον πάγκο, ο μικρός ΛαΜέλο έκανε triple double (40π., 11ρ., 10ασ.) και ο ΛιΆντζελο είχε 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

.@bcvytautas wins 151-120 last #BBB challenge game vs Jonavos @MELOD1P in triple-double with

40 PTS

18/36 FG

15/26 2PT

3/10 3PT

11 REB

10 AST

4 STL@LiAngeloBall

31 PTS

11/32 FG

8/18 2PT

3/14 3PT

8 REB

5 AST

Ball brothers combined for

71 PTS

19 REB

15 AST

29/68 FG

77 MIN pic.twitter.com/JMIZCfQbGj

— Sportando (@Sportando) 28 Ιανουαρίου 2018