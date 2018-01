Περήφανος μπαμπάς ο Σακίλ! (pic)

«Φαντάζομαι τι παίκτης θα ήμουν, αν είχα αυτά τα προσόντα», έγραψε ο Σακίλ Ο' Νιλ στο twitter, συνοδευόμενο από ένα βίντεο με τα επιτεύγματα του γιου του, Σαρίφ.

Ο 18χρονος φόργουορντ αγωνίζεται με την φανέλα του κολεγίου Arizona και ο «Shaq» έχει κάθε λόγο να νιώθει περήφανος.

Την ίδια γνώμη για τα προσόντα του νεαρού Σαρίφ φαίνεται πως είχαν και οι Νοβίτσκι και Μπράιαντ, που το πάτησαν το like τους!

I can only imagine what kind of player I would’ve been w/these tools. #prouddad @SSjreef pic.twitter.com/PHd978xJCA

