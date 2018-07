Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί τη βάση της εθνικής Νέων του Ισραήλ η οποία προκρίθηκε τον τελικό του Eurobasket.

Ο Νέβεν Σπάχια προς τιμήν του βρίσκεται στη Γερμανία και παρακολουθεί την προσπάθεια των παιδιών ενώ έβγαλε φωτογραφία με τους Ζούσμαν και Αβντίγια οι οποίοι πρωταγωνιστούν.

Coach Neven Spahija with Yovel Zoosman & Deni Avdija, who led Israel U20 to the @FIBA European championship final pic.twitter.com/RqXqKsAmPR

