Ανέλαβε τη Χάποελ ο Κάτας (pic)

Τον περασμένο Νοέμβριο η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Φώτη Κατσικάρη κι εν συνεχεία ενημέρωσε ότι ο Μόντι Μάορ θα κοουτσάρει προσωρινά την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του άλλοτε ομοσπονδιακού προπονητή. Η περίπτωση του Όντετ Κάτας βρέθηκε εξ αρχής στο προσκήνιο για τη θέση του χεντ κόουτς στη Χάποελ και σήμερα (22/2) ανέλαβε επίσημα την ομάδα που φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα Ισραήλ με ρεκόρ 11-6 πίσω από την πρωτοπόρο Μακάμπι (14-3) και τη Χολόν (13-4).

Oded Katash is the new coach of Hapoel Jerusalem

