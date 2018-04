Ανακοίνωσε Ράντονιτς η Μπάγερν! (pic)

Τα νέα παιχνίδια της Novomatic, με εντυπωσιακά γραφικά και δυνατό ήχο, μόλις έφτασαν στην Sportingbet.gr! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Νέο προπονητή ανακοίνωσε η Μπάγερν Μόναχού, αφού μετά την απομάκρυνση του Τζόρτζεβιτς, νέος προπονητής για τους Γερμανούς είναι ο Ντέγιαν Ράντοβιτς.

Μετά την θητεία του στον Ερυθρό Αστέρα, ο 48χρονος προπονητής συμφώνησε να κάτσει ξανά σε πάγκο και αυτός δεν θα είναι άλλος από εκείνον της γερμανικής ομάδας.

Ο αποκλεισμός από την Νταρουσάφακα στην ημιτελική φάση του Eurocup ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Σέρβο και πλέον ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τους Γερμανούς.

+++ BREAKING +++ Dejan #Radonjic ist ab sofort neuer Trainer des #FCBB. Herzlich willkommen, Dejan! Alle Infos: https://t.co/If9SuwaUCV // Dejan Radionjic ist the new head coach of #FCBayernBasketball. Welcome to Munich, Dejan! pic.twitter.com/MsS4c2wmbz

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 2 Απριλίου 2018