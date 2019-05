Γκριν: «Ο Ολυμπιακός... αλλάζει ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ» (pic)

To Final Four της Euroleague ολοκληρώθηκε, οι ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι απασχολημένες με τα playoffs και... ρίχνουν ματιές στα όσα διαδραματίζονται στην BasketLeague.

Ο Μάικ Γκριν που πλέον είναι παίκτης της Στρασμπούρ κι έχει αγωνιστεί με την φανέλα της ΑΕΚ δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση του Ολυμπιακού να μην κατέβει στο ματς με τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα των playoffs.

«Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αλλάξει ξανά το ευρωπαϊκό μπάσκετ», έγραψε στο twitter.

Olympiacos about to change European basketball, again.

— Mike Green (@MrMikeGreen10) 20 Μαΐου 2019