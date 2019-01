Νεκρός ο Μάρσαλ που είχε περάσει από την ΑΕΝΚ

Ο Αμερικανός αγωνιζόταν φέτος στην δεύτερη κατηγορία τη Γαλλίας για λογαριασμό της Ναντέρ.

Πριν λίγες ώρες ο Ζερμέιν Μάρσαλ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Ο Μάρσαλ είχε περάσει από την ομάδα της ΑΕΝΚ όταν αυτή πρωταγωνιστούσε στην Basket League και μάλιστα είχε μείνει στην ιστορία για το αυτοκαλάθι που είχε πετύχει σε αγώνα κόντρα στον Άρη.

A tragic news from France.

Jermaine Marshall has been found dead in his apartment.

He was only 28

RIPhttps://t.co/dnKu03AEcZ

