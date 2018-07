Καλνιέτις: «Ο Πιανιτζιάνι μου είπε ψέματα»! (pic)

Ο Λιθουανός παίκτης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βιλερμπάν, άφησε αιχμές για τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι και το ρόλο που του είχε υποσχεθεί στην ιταλική ομάδα.

«Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση μαζί του. Πρώτα απ' όλα μου είπε ότι θα παίζω μόνο στην Euroleague. Τον ρώτησα αν είχα κάνει κάτι λάθος, αλλά δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου υποσχέθηκε ότι θα παίζω τον Νοέμβριο, μετά μου είπε οτι θα παίζω τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Φλεβάρη μου είπε ότι θα μπορούσα να πάω οπουδήποτε ήθελα. Δεν υπήρχε καμία σύγκρουση, αλλά μου είπε ψέματα. Ήμουν θυμωμένος μαζί του, επειδή δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Έτσι σταματήσαμε να μιλάμε και με έθεσε εκτός ομάδας», ήταν τα λόγια του.

Στην συνέχεια πρόσθεσε για τη νέα του ομάδα: «Ήταν ο πρώτος που με κάλεσε. Είπε πως ήμουν ο πρώτος στόχος τους και ήθελαν να φέρουν περισσότερους έμπειρους παίκτες. Μίλησα και με τον Νικολά Μπατούμ, επίσης. Οι συζητήσεις ήταν πολύ απλές, γιατί ο Τόνι είναι ακόμα παίκτης και ήταν πολύ εύκολο να μιλήσω μαζί του».

Mantas Kalnietis told he didn't have any conflict with Simone Pianigiani, but coach not keeping his promises irritated him a lot. pic.twitter.com/iTozKZkt3N

