Στο Παρίσι και στο «Quai 54» ο περίφημος ντάνκερ Γκι Ντουπάι ξεπέρασε τη φαντασία με το κάρφωμα που έκανε.

Ο Γάλλος ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, έτρεξε πρόλαβε τη μπάλα πριν σκάσει στο έδαφος και αφού την πέρασε κάτω από τα πόδια του, κάρφωσε!

Yea, this is SICK (via @GuyDupuy1) pic.twitter.com/8FCrQdW6qR

— Bleacher Report (@BleacherReport) 8 Ιουλίου 2018