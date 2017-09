Ο Γούντμπερν βρίσκεται στα καλύτερα χέρια

Η αλήθεια είναι ότι από τα τέλη του 2016 μέχρι και τον φετινό Σεπτέμβρη, ο 17χρονος χαφ είχε χαθεί από το προσκήνιο και ήταν απλά ένας ποδοσφαιριστής της δεύτερης ομάδας της Λίβερπουλ.

Τον περασμένο Νοέμβρη και συγκεκριμένα την 29η μέρα του μήνα, σε ματς του Λιγκ Καπ Αγγλίας, ο Γιούργκεν Κλοπ τον εμπιστεύθηκε για να βοηθήσει κόντρα στη Λιντς και ο μικρός τα κατάφερε περίφημα. Έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στη νίκη με σκορ 2-0 των «κόκκινων» στο «Άνφιλντ» και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπου, ξεπερνώντας την επίδοση του Μάικλ Όουεν από τον Μάιο του 1997!

Ο Γούντμπερν σκόραρε με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ σε ηλικία 17 ετών και 45 ημερών, ενώ, ο Άγγλος θρύλος της Λίβερπουλ είχε καταφέρει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα σε ηλικία 17 ετών και 143 ημερών, σε ήττα από τη Γουίμπλεντον με σκορ 2-1...

Τον φετινό Σεπτέμβρη, ο Ουαλός μέσος επανήλθε για τα καλά στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα, χάρη στις δύο πρώτες του εμφανίσεις με την εθνική ομάδα Ανδρών της πατρίδας του. Ο Κρις Κόουλμαν τον εμπιστεύθηκε στα δύσκολα κι εκείνος, σαν να τον ευλόγησε κάποιος Θεός του ποδοσφαίρου για να γράψει ακόμα μια όμορφη ιστορία στη μέχρι στιγμής καριέρα του, ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε υπέρ των «δράκων» τις αναμετρήσεις με τις Αυστρία και Μοδαβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία.

Δίχως να έχει συμπληρώσει ούτε μια ώρα αγωνιστικού χρόνου με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, ο Μπεν Γούντμπερν έπαιξε ρόλο στα δύο από τα τρία τέρματα που πέτυχε η Ουαλία στα δύο πρόσφατα ματς των προκριματικών, φανερώνοντας τις αρετές του και δικαιώνοντας τον ομοσπονδιακό του προπονητή που σκέφτηκε ότι ο μικρός θα μπορούσε με τον ενθουσιασμό του να δώσει κάτι διαφορετικό στο αγωνιστικό πλάνο.

«Δεν τον κάλεσα απλά για να εμποδίσω το σενάριο της συμμετοχής του στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Τον πήρα μαζί στην αποστολή κι αν κρίνω ότι πρέπει να μπει και να βοηθήσει, θα το κάνει. Εμείς θεωρούμε τον Μπεν διεθνή ποδοσφαιριστή της Ουαλίας και δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι που τον παρακολουθούν» είχε δηλώσει ο Κρις Κόουλμαν τον Μάρτιο του 2017, όταν είχε πάρει την απόφαση να συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής ομάδας τον 17χρονο άσο της Λίβερπουλ.

Σ' εκείνο το ματς, βέβαια, ο μικρός δεν πήρε χρόνο και έμεινε στον πάγκο, όμως η στιγμή του έφτασε και φαίνεται ότι ήταν το σωστό timing για να κάνει τη διαφορά. Σε 21 λεπτά (με διαφορά 261 δευτερολέπτων από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο μέχρι και την κατάληξη της μπάλας στο βάθος της αντίπαλης εστίας) σκόραρε απέναντι στους Αυστριακούς, το περασμένο Σάββατο, ενώ, το βράδυ της Δευτέρας, ο ο Κόουλμαν τον πετάει ξανά στο γήπεδο στο εκτός έδρας ματς με τους Μολδαβούς και προλαβαίνει να βγάλει ασίστ για τον Ρόμπσον – Κανού και να κάνει τη διαφορά για το τελικό 2-0 που διαμορφώθηκε από τον Άαρον Ράμσεϊ...

Ben Woodburn scored a fantastic debut goal for Wales right after the fans finished singing their anthem. What an atmosphere, what a moment ! pic.twitter.com/1jqry0qD6s

— Claude Wu (@claudewuAFC) September 2, 2017