Το φαινόμενο Ουσμάν Ντεμπελέ

Διαβάζοντας το report του spielverlagerung πριν ακόμα ο νεαρός Γάλλος αποχωρήσει για την Μπορούσια, κατανοεί κανείς πόσο σημαντική ήταν η μεταγραφή του σε μια ομάδα με το αγωνιστικό στιλ της Ντόρτμουντ. Ο Ντεμπελέ της Ρεν ήταν ένα ένα χαρισματικό παιδί, με εξαιρετικές τεχνικές και σωματικές βάσεις και άνεση στα δύο πόδια. «Από πολύ μικρός, ήταν τεχνικά εξωπραγματικός. Πολύ μακριά από όλους τους υπόλοιπους. Στην Κ-13 αντιμετώπιζε παιδιά της Κ-14 και της Κ-15 και ήδη έκανε απίστευτα τη διαφορά, ακόμα και μπροστά σε μεγαλόσωμους αντιπάλους. Θυμάμαι να τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο σάλας, ήταν πολύ χαρισματικός στο ένας εναντίον ενός, άνετος και με τα δύο πόδια. Αν ήθελε μπορούσε να πάρει τη μπάλα από τη μια περιοχή, να τους περάσει όλους και να σκοράρει», έλεγε στο γαλλικό περιοδικό So Foot ο Ρομαρίκ Μπουλτέλ, προπονητής τους στην Εβρέ, την ακαδημία που πέρασε για ένα χρόνο πριν ενταχθεί στους «κοκκινόμαυρους».

Ο Μπουλτέλ κλήθηκε να κάνει δηλώσεις γιατί ο πιτσιρικάς μόλις κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός με την φανέλα της Ρεν, τον Νοέμβριο του 2015. Και είχε σκοράρει μετά από 30 λεπτά αγώνα. Για πρώτη φορά έπαιξε με την πρώτη ομάδα στις 6 Σεπτεμβρίου. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, έγινε η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών. Στο διάστημα αυτό μετράει 18 γκολ, περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη κάτω των 20 στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

