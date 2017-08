Top-4: Παίκτες που έπεσαν επίπεδο και απέτυχαν

Ρίο Φέρντιναντ (από Γιουνάιτεντ σε ΚΠΡ, 2014)

Οταν η ΚΠΡ έπαιρνε τον 35χρονο, Φέρντιναντ, τον οποίο επανένωνε με τον, Χάρι Ρέντναπ, τον τεχνικό που του χάρισε ντεμπούτο όταν ήταν μαζί στην Γουέστ Χαμ. Εναν χρόνο πριν, ο Ρίο είχε βοηθήσει πολύ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κατακτήσει τον τίτλο στην Premier League. Ο Γκλεν Χοντλ, ο προπονητής που κάλεσε τον Φέρντιναντ στην Εθνική Αγγλίας στα 17 του, ήταν επίσης στο staff του Ρέντναπ. Υστερα από ένα κακό ξεκίνημα στη σεζόν, ο Ρέντναπ εγκατέλειψε την ιδέα του 3-5-2 στο οποίο ο Αγγλος να είναι ο ηγέτης. Ο στόπερ βοήθησε σε μόλις δύο νίκες της ΚΠΡ σε 12 εμφανίσεις, σε μία χρονιά η οποία ήταν η τελευταία της καριέρας του.

Ρόμπι Φάουλερ (Από Λίβερπουλ σε Κάρντιφ, 2007)

Υστερα από μια καλή δεύτερη θητεία στην Λίβερπουλ που είχε διάρκεια 1.5 χρόνου, ο Ρόμπι Φάουλερ δεν συνέχισε στο Anfield. Ανίθετα, έπεσε μια κατηγορία για χάρη της Κάρντιφ, σε μια απόφαση που δεν αποδείχθηκε σωστή. Αντίθετα με άλλους παίκτες, που έχουν αποδείξει ότι το έχουν και πιο χαμηλά, ο αριστεροπόδαρος επιθετικός αντιμετώπισε προβλήματα και μετά τον Δεκέμβριο οι τραυματισμοί τον... τελείωσαν. Υστερα από μία σεζόν στην οποία έβαλε μόλις 4 γκολ σε 13 αγώνες πρωταθλήματος.

Αντρέα Πίρλο (Από Γιουβέντους σε New York City, 2015)

Η επιτυχίες του στην Γιουβέντους στην ηλικία των 35 έκανε τη μεταγραφή του Αντρέα Πίρλο να μοιάζει απόλυτα επιτυχημένη ακόμα και πριν υπογράψει στην New York City. Ο Ιταλός έγινε ένας από τους κορυφαίους που έχουν παίξει ποτέ στο MLS. Ολα αυτά στη θεωρία, όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική αφού η ποιότητα του Πίρλο δεν ήταν ικανή για να καλύψει την έλλειψη ταχύτητας και φυσικής κατάστασης. Ενας από τους κορυφαίους μέσους όλων των εποχών, ο Πίρλο κατέκτησε όλους τους τίτλους με Μίλαν και Γιουβέντους, όμως είχε σαν μαύρη σελίδα στην καριέρα του το 7-0 που υπέστη η ομάδα του στο derby κόντρα στην New York Red Bulls.

Σολ Κάμπελ (Από Πόρτσμουθ σε Νοτς Κάουντι, 2009)

Μόλις έναν χρόνο πριν ο Σβεν-Γκόραν Ερικσον τον πείσει να πάει στην Νοτς Κάουντι, ο Σολ Κάμπελ ήταν ο αρχηγός της Πόρτσμουθ που σήκωσε το FA Cup. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στα νότια κέρδισε νέα κλήση στην Εθνική Αγγλίας, όμως δεν έμεινε πολύ και το 2009 φόρεσε τη φανέλα της Νοτς Κάουντι που αγωνιζόταν στην League Two. Ο προπονητής, Ιαν ΜακΠάρλαντ, είχε δηλώσει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, όμως τρεις μέρες αφού υπέγραψε συμβόλαιο για πέντε χρόνια, συμμετείχε στην ήττα από την Μόρκαμπ με 2-1. Εναν χρόνο μετά επέστρεψε στην Αρσεναλ, χωρίς φυσικά να είναι ο ίδιος.