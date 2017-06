Το ρίσκο της Λεβερκούζεν

Όταν ο Ρούντι Φέλερ πήρε θέση για την συνέντευξη τύπου, ήταν έτοιμος να παρουσιάσει τον ένατο προπονητή από τη στιγμή που ο τίτλος του στη Λεβερκούζεν άλλαξε σε «CEO». Στο ίδιο διάστημα μόνο η Σάλκε έχει δει περισσότερες αλλαγές στον πάγκο της. «Χρειαζόμαστε έναν προπονητή με διαφορετική προσέγγιση», είπε ο Γερμανός παράγοντας.

Τι ζήτησε από τον νέο του τεχνικό; «Το επιθετικό ποδόσφαιρο του Σμιντ», αλλά σε συνδυασμό με την «ικανότητα στην επικοινωνία του Κορκούτ». Αυτοί οι δύο έβγαλαν τη σεζόν στον πάγκο της χειρότερης σεζόν των τελευταίων ετών για την Μπάγερ. Σε μία κίνηση, λοιπόν, που τους άφησε όλους με στο στόμα ανοιχτό, ο Φέλερ στην ουσία άφησε να εννοηθεί ότι ο Χάικο Χέρλιχ είναι το «υβρίδιο» των δύο προηγούμενων επιλογών του.

BREAKING: Heiko #Herrlich will be the new head coach for #Bayer04!

He used to play for us! Welcome back, Heiko!

