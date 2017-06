Σσσσ... ο τελικός των τελικών αρχίζει!

Σσσ…. αρχίζει! Για πρώτη φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ, ο τελικός θα διεξαχθεί σε ουαλικό έδαφος, με το «Principality Stadium» του Κάρντιφ να ανοίγει τις πύλες του για το 62ο τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θέλει να κάνει το back to back κατακτήσεων η Ρεάλ Μαδρίτης και παράλληλα να σηκώσει το 12ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, ενώ η Γιουβέντους επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπειτα από 21 χρόνια!

Οι δυο τους τα λένε ξανά έπειτα από 19 χρόνια και τον τελικό του 1998, όταν ο Μιγιάτοβιτς έσπαγε κατάρα 22 ετών ξαναφέρνοντας στη Βασίλισσα το στέμμα της! Το ραντεβού είναι στο Κάρντιφ, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να έχουν πολλά παράπονα! Για λόγους ασφαλείας η χωρητικότητα μειώθηκε στις 66.000 από τις 74.500 θέσεις χωρητικότητας. Μόνο 18.000 εισιτήρια είναι διαθέσιμα για κάθε ομάδα. Περίπου 5.500 εισιτήρια διατέθηκαν μέσω κλήρωσης από την Uefa!

Η Ρεάλ μπορεί να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κατακτήσει για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο από την στιγμή που η διοργάνωση άλλαξε μορφή και μετονομάστηκε σε Champions League. Τι λένε όμως τ’ αστρα για τη Βασίλισσα; Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο σε μονή χρονιά στον αιώνα που διανύουμε. Τελευταία φορά που κατέκτησε την κούπα σε μονή χρονιά ήταν το 1959! Απέναντί η Μεγάλη Κυρία και για τους αντιπάλους της η… loser του θεσμού με έξι χαμένους τελικούς!

Ο Τζίτζι Μπουφόν φουλάρει για την πρώτη κούπα στη διοργάνωση και σύμμαχο θα έχει την… παράδοση! Η ιστορία λέει ιταλική ομάδα για κατάκτηση του τίτλου, αφού ομάδα από την γειτονική χώρα σηκώνει την κούπα κάθε επτά χρόνια. Η Ίντερ ήταν η τελευταία νικήτρια το 2010, ενώ πριν τους «νερατζούρι» ήταν η Μίλαν το 2003 που είχε αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, ενώ πιο πριν ήταν η Γιουβέντους το 1996.

Το φετινό ρεκόρ της Γιουβέντους στη διοργάνωση είναι 9-3-0. Αν κατακτήσει το τρόπαιο θα γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2007-08 που θα πιει νερό αήττητη. Συνολικά έξι σύλλογοι στο παρελθόν έχουν να επιδείξουν ανάλογη επιτυχία. Η αποθέωση της τακτικής από τον Μαξ Αλέγκρι και άμυνα που σπάει κόκαλα, αφού στη φετινή διοργάνωση έχει δεχθεί μόλις 3 γκολ!

Στον αντίποδα, οι Μαδριλένοι σκοράρουν σε 64 διαδοχικά επίσημα παιχνίδια, από τον περσινό ημιτελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ρονάλντο έχει πετύχει γκολ 14 φορές στα τελευταία 9 παιχνίδια, ενώ τα καταφέρνει καλά κόντρα στον Μπουφόν μετρώντας 5 γκολ σε 4 ματς. Παράλληλα, το δίδυμο Ράμος - Ρονάλντο σκόραρε σε δύο τελικούς (2014, 2016), το οποίο έχουν καταφέρει μονάχα τρεις ακόμα, Μέσι, Ραούλ και Ετό. Κανείς ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει σε τρεις τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ. Κίνητρο για τον Ισπανό και τον Πορτογάλο…

Ο Ζιντάν καλείται να εμπνευστεί τρόπους για να σπάσει την κορυφαία άμυνα της Ευρώπης κι αν δεν έχει άσο στο μανίκι, είναι πιθανό να μείνει με τη χαρά της συμμετοχής στον τελικό! Στο χορτάρι του Κάρντιφ θα παρατάξει την ποιότητα του Ισκο ή την ταχύτητα του Μπέιλ; Ενα μεγάλο δίλημμα για τον Ζιζού!

Βέβαια, ο Ουαλός σταρ δήλωσε μεσοβδόμαδα πως δεν είναι 100% έτοιμος για ολόκληρό ματς, ωστόσο, η δύναμη της έδρας θα του δώσει ώθηση και ο Γάλλος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία, αλλά δύσκολα ως βασικό!

Νάβας στο τέρμα, Σέρχιο Ράμος και Βαράν στα στόπερ, Μαρσέλο, Καρβαχάλ στα μπακ. Οι τρεις στα χαφ, Μόντριτς, Κρόος, Καζεμίρο, συνθέτουν μια ιδανική τριπλέτα που έχει βρει τα πατήματά της. Μπενζεμά και Ρονάλντο στην επίθεση και το κλειδί θα είναι ο Ισκο. Αλλωστε, η ελευθερία κινήσεων του Ισπανού αλλάζει το σύστημα της Ρεάλ και κάνει άνω - κάτω την αντίπαλη άμυνα!

Τι θα κάνει ο Μαξ Αλέγκρι; «Ο τελικός μπορεί να διαρκέσει 90 λεπτά ή 120. Και το 4-2-3-1 είναι ένα σύστημα που έχει ανάγκη από παίκτες που είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένας τελικός και οι παίκτες μου πρέπει να καταλάβουν πότε πρέπει να επιτεθούμε και πότε να αμυνθούμε» τόνισε ο Ιταλός!

Μπουφόν κάτω από τα δοκάρια, και η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Μπαρτζάλι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Αλεξ Σάντρο! Ο ώριμος Πιάνιτς δίπλα στον Κεντίρα και μπροστά τους οι Ντάνι Αλβες, Ντιμπάλα, Μάντζουκιτς. Ο Ιγουαΐν κόντρα στην πρώην θέλει να δώσει απαντήσεις! Η μεταγραφή των 94 εκατ. ευρώ έχει αγωνιστεί σε έξι τελικούς στην καριέρα του, έχει τρεις κούπα, έπαιξε ως βασικός στους τέσσερις, αγωνίστηκε συνολικά 354 λεπτά, αλλά το γκολ... αγνοείται! Μήπως έφτασε η ώρα;;;

