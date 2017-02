150 κιλά... μπάλα στο δρόμο της Άρσεναλ!

Τον Δεκέμβριο του 2013 οι οπαδοί της Κινγκστόνιαν τα έβαλαν με τον λάθος άνθρωπο και γνώρισαν τον... τρόμο. Ο θηριώδης Γουέιν Σο, τερματοφύλακας και παράλληλα προπονητής τερματοφυλάκων της Σάτον, δεν άντεξε τις βρισιές και όρμησε στην εξέδρα στο ματς για το Surrey Senior Cup!

Ο πρόεδρος των U’s αποφάσισε να τον απολύσει, ο ίδιος ο παίκτης το μετάνιωσε και έπειτα από έναν χρόνο επέστρεψε στην ομάδα. Όλα ήταν θέμα αγάπης και... προτεραιοτήτων. «Αυτό που με τράβηξε πίσω στη Σάτον ήταν η πρωινή προπόνηση της Πέμπτης. Δεν δουλεύω τις Πέμπτες και με βολεύει. Στην Γκόσπορτ (στην οποία είχε υπογράψει και είχε βοηθήσει να μείνει στην κατηγορία) η προπόνηση είναι τα απογεύματα», όπως είχε πει ο ίδιος.

Το περασμένο καλοκαίρι σκέφτηκε μέχρι και τα παρατήσει σε ηλικία 45 ετών. Αλλά άντε να βρεις δεύτερο τερματοφύλακα. Συν ότι η συμφωνία μοιάζει καλή. Κάποιες προπονήσεις, κάποια παιχνίδια, πλάκα, διασκέδαση, κανένα ποτάκι το απόγευμα. Πλέον, ζυγίζει κάτι λιγότερο από 150 κιλά και είναι έτοιμος να ζήσει το όνειρο για όλους εμάς. Η μικρή Σάτον έχει κάνει την μεγάλη έκπληξη στο Κύπελλο και στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Άσρεναλ!

Πριν βγει στον αγωνιστικό χώρο πάντα πίνει πάνω από ένα λίτρο νερό, καθώς το σώμα του ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία, ενώ δεν έχει καμία από τις αρετές που κάνουν καλό έναν τερματοφύλακα. Έτσι νομίζετε, γιατί ο ίδιος έχει εντοπίσει το πιο δυνατό του σημείο. «Είμαι καλός τερματοφύλακας. Το μεγαλύτερο προσόν μου είναι ότι καλύπτω σχεδόν όλη την εστία!», θα πει μετά την κλήρωση, που πανηγυρίστηκε σαν νίκη στον γήπεδο της Σάτον. Αποτελεί ίσως τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που θα δούμε φέτος με ροδοκόκκινα μάγουλα και χαμόγελο ό,τι και να συμβεί.

Here's @wayneshaw70 's peno save for @suttonunited earlier! Cheers @NTG1980 for the vid. pic.twitter.com/7qeRQYtv3f

Κατά κάποιον τρόπο θα θυμίσει ένα μικρό παιδί στο μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του. «He’s fat, he’s round, he’s worth a million pounds!», τραγουδούν οι οπαδοί της ομάδας του κάθε φορά που κάνει ζέσταμα μπροστά τους. «Είναι χοντρός, είναι στρογγυλός, αξίζει ένα εκατ. λίρες!». Προφανώς και ο τεχνικός Ντόσγουελ δεν πρόκειται να τον ξεκινήσει στο μεγαλύτερο ραντεβού στην ιστορία του συλλόγου. Επειδή το παιχνίδι, όμως, θα είναι απλά γιορτή για την Σάτον, είναι πολύ πιθανό, αναλόγως και την εξέλιξη, να τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή. Ο πιο χοντρός παίκτης στον κόσμο απέναντι σε κάποια από τα αστέρια της Άρσεναλ!

Είτε αμείβεσαι με εκατ. ευρώ ετησίως, είτε είσαι 150 κιλά και προτιμάς στο ρεπό της κανονικής σου δουλειάς να προπονείσαι το πρωί για να έχεις ελεύθερο το απόγευμα, στον αγωνιστικό χώρο θα είστε για κάποια λεπτά ίσοι. Είναι ο μύθος των 90’ της ισότητας στο ποδόσφαιρο. Είναι η πραγματική μαγεία: ένας άγνωστος ερασιτέχνης να παίξει σε επίσημο ματς απέναντι σε κάποιους από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια είναι σπάνιο και είναι δεδομένο ότι οι Άγγλοι θα έχουν μία κάμερα πάνω του. Είναι απλά το πιο γνήσιο παραμύθι των τελευταίων ετών.

The big man, @wayneshaw70, gets a hug from @jimmybullard after pulling off a great save during a shooting drill at @suttonunited: pic.twitter.com/Z04RCtMKvD

— Paul Loughlin (@paulloughlin) January 5, 2017