Μία τρελή, τρελή Ντόρτμουντ!

«Η Μπάγερν έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας και της διαχείρισης της πίεσης σε σχέση με εμάς», είχε πει ο Άξελ Βίτσελ πριν το μεγάλο ντέρμπι. Αν αυτό ήταν το πλεονέκτημα των Βαυαρών τι θα μπορούσε να αντιπαρατάξει η δική του ομάδα; «Οι νεαροί μας παίκτες φέρνουν λίγη τρέλα στο παιχνίδι μας και αυτή η τρέλα μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτα πράγματα».

Χρειάστηκε να περάσουν 45’ στο ντέρμπι για να αποδειχθεί σωστός ο Βέλγος μέσος. Η λέξη «τρέλα» είναι κάτι που χρησιμοποιείται φέτος κατά κόρον στο Ντόρτμουντ. «Από τότε που ήρθα εδώ», τόνισε ο Λουσιέν Φαβρ, «έχω δει πολλά τρελά παιχνίδια». Η αλήθεια είναι ότι η Μπορούσια κάνει αυτά τα τρελά επειδή ο προπονητής της το επιτρέπει.

«Ο προπονητής έχει το άγγιγμα του Μίδα», είπε ο Μάρκο Ρόις, που φέτος ανταποκρίνεται ξανά στο ρόλο του ηγέτη. Ο Ελβετός διόρθωσε το λάθος του με τον Βάιγκλ στο ημίχρονο και η είσοδος του Νταούντ στη μεσαία γραμμή ξεμπλόκαρε την πίεση. Τα 22 από τα γκολ της Ντόρτμουντ στη Bundesliga έχουν έρθει μετά το 45’, ενώ 18 από τα 33 από αλλαγές! Φαίνεται ότι ο Φαβρ έχει την ικανότητα να διαβάζει εξαιρετικά τον αντίπαλο στο ξεκίνημα και να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές.

18 – Dortmund have scored 18 goals by substitutes in all competitions this season, that’s at least ten more than any other team in Europe’s top 5 leagues. Quality. @BlackYellow #BVBFCB #Bundesliga pic.twitter.com/obdGGGFWJ7

— OptaFranz (@OptaFranz) November 10, 2018