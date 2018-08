Μάντισον: Ένας πρωτάρης... πανέτοιμος για Premier (vids)

Προφανώς και μιλάμε για πολύ πρώιμο στάδιο στη φετινή Premier League. Έχουν περάσει μόλις δυο αγωνιστικές. Είναι λογικό άλλοι να εμφανίζονται πολύ πιο φορτσάτοι, άλλοι να συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν πέρυσι, άλλοι να θέλουν το χρόνο τους κι άλλοι να κάνουν αθόρυβα τη δουλειά τους.

Ο Τζέιμς Μάντισον, είναι από εκείνους που από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, για όσους ασχολούνται με την Championship και τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, είχε αφήσει το στίγμα του. Εκείνος που όντας μέλος της Νόριτς έκοβε κι έραβε στο χώρο δράσης του, έβγαζε στην επιφάνεια όλο το ταλέντο με τη μπάλα στα πόδια, φανέρωνε πως έχει δουλέψει τόσο ώστε να τη στέλνει στο βάθος της αντίπαλης εστίας με ευκολία τόσο με το δεξί όσο και με το αριστερό, όπως επίσης γίνονταν απόλυτα κατανοητές οι δημιουργικές του αρετές στον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας του.

Έπειτα από τις δύο πρώτες «στροφές» του φετινού κορυφαίου πρωταθλήματος, ο Μάντισον έχει ρίξει την απόδοσή του σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όσον αφορά στις εκτιμήσεις για τον νεαρό ποδοσφαιριστή που θα κατακτήσει τη διάκριση του καλύτερου για τη σεζόν 2018-2019 από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών στην Αγγλία. Και δίπλα του, στην πρώτη του χρονιά στην Premier, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ονόματα όπως αυτά των Λιρόι Σανέ, Γκάμπριελ Ζέσους, Ραχίμ Στέρλινγκ, Ντέλε Άλι, Ριτσάρλισον, Ράιαν Σεσενιόν, Ρούμπεν Νέβες και Καλούμ Χάντσον – Οντόι.

Reports suggest #NCFC star James Maddison has opted for @LCFC over Southampton. Here's what you will be getting #LCFC fans... pic.twitter.com/uFRmImOnLb — Sky Sports FF (@SkyFantasyFooty) June 18, 2018

Με τα «καναρίνια» στη δεύτερη κατηγορία, την περσινή ποδοσφαιρική χρονιά, η συμμετοχή του στα γκολ για την πρώην ομάδα του, είτε με τον ίδιο να σκοράρει (15 φορές), είτε να μοιράζει ασίστ στους συμπαίκτες του (8 φορές) είτε με τη γενικότερη παρουσία του και το πέρασμα της μπάλας από τα πόδια του σε 124 διαφορετικές καταστάσεις όπου δημιουργήθηκε σοβαρή απειλή για τον αντίπαλο της Νόριτς, ο Μάντισον έγινε ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη συμβολή σε πόντους (26 στον βαθμολογικό πίνακα) για το κλαμπ που εκπροσωπούσε, σε ολόκληρη την Championship.

Το ταλέντο του και το τσαγανό που έβγαζε και συνεχίζει να βγάζει στο χορτάρι, τον οδήγησαν στην Premier League και τη Λέστερ, σε ένα deal που έκλεισε στα 21 εκατ.λίρες και μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 24 εκατομμύρια βάσει των μπόνους που συμπεριέλαβαν οι δύο εμπλεκόμενοι σύλλογοι στα έγγραφα της συμφωνίας τους για τη μετακίνηση του νεαρού χαφ στο «King Power Stadium».

Ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής της Κόβεντρι το 2013, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τον Αύγουστο του 2017, σε ηλικία 17 ετών, σε ματς για το Λιγκ Καπ όπου οι «sky blues» ηττήθηκαν 2-1 από την Κάρντιφ. Η έφεσή του στο σκοράρισμα από τις στημένες φάσεις δεν άργησε να φανεί και ο μικρός ξεκινούσε ένα ταξίδι στο οποίο θα γινόταν ο αγαπημένος της εξέδρας, σε μια σχέση που... απογειώθηκε κυρίως με τους οπαδούς της Αμπερντίν, οι οποίοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ ένα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 90ο λεπτό αναμέτρησης κόντρα στη Ρέιντζερς, τον Σεπτέμβρη του 2016...

| James Maddison wasn't in Scotland for long, but it's fair to say this last minute free-kick left a lasting impression on @AberdeenFC fans! #TBT pic.twitter.com/DJk58TqU3N — SPFL (@spfl) March 29, 2018

Η σεζόν που τον έφτιαξε τόσο ώστε να κάνει το μεγάλο βήμα στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ήταν αυτή για το 2017-2018. Με 44 παιχνίδια στα πόδια του, με ασταμάτητη δημιουργία ευκαιριών για γκολ, με 104 επιτυχημένες προσωπικές μονομαχίες κόντρα σε αντιπάλους, με 49 σωστά μαρκαρίσματα και με εμφανίσεις που έδειχναν ότι με τη μπάλα στα πόδια είχε έναν ιδιαίτερο αέρα, ο Τζέιμς Μάντισον βρέθηκε αρχικά στην εθνική ομάδα κ-21 της Αγγλίας (μαζί με τους Ντεμαράι Γκρέι και Μπεν Τσίλγουελ). Συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα της Championship, όπως αναδείχθηκε αυτή από την PFA, όντας ο ένας εκ των τριών ηλικίας κάτω των 23 ετών στους 11 κορυφαίους του πρωταθλήματος. Οι άλλοι δύο ήταν οι Ράιαν Σεσενιόν (17 ετών) και ο εκπληκτικός, Ρούμπεν Νέβες (21 ετών).

Τον περασμένο Μάιο, είχε πλέον κεντρίσει το ενδιαφέρον του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για την εθνική ομάδα ανδρών της Αγγλίας, μέχρι να του δείξει η ποδοσφαιρική του μοίρα πως δεν ήταν ακόμα η σειρά του. Αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο, ευτυχώς για εκείνον δεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, έχασε την πρώτη ευκαιρία, αλλά ξέρει πως θα έχει πολλές ακόμα. Ειδικά από τη στιγμή που ανήκει πλέον στη Λέστερ και εντυπωσιάζει με τις πρώτες του συμμετοχές στην Premier. Το θράσος που επέδειξε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η άγνοια κινδύνου και φόβου που πολλές φορές μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στοιχεία, η σωστή διαχείριση της μπάλας και το γεγονός πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να τον χαρακτηρίσει «ψαρωμένο», λειτούργησαν υπέρ του.

Leicester City’s new £20m signing James Maddison is the holder of one of the best ever YKTD rounds pic.twitter.com/OaytZfjZ25 — Soccer AM (@SoccerAM) June 21, 2018

Στο ματς με τη Γουλβς, το περασμένο Σάββατο, όσο κι αν η ομάδα του Κλοντ Πιέλ θα μπορούσε από πολύ νωρίς να έχει... χάσει το τρένο, ο Μάντισον ήταν εκεί για να βοηθήσει και να πετύχει το πρώτο του γκολ με δεξί σουτ λίγο έξω από την περιοχή, έχοντας φυσικά δεχθεί με χαρά μια μικρή αλλαγή πορείας της μπάλας σε κόντρα για να καταλήξει στα δίχτυα. Δεύτερο ματς, γκολ τεράστιας σημασίας που τελείωνε τις ελπίδες των «λύκων» και ορθή κάλυψη των αναγκών που προκάλεσε η αποβολή του Τζέιμι Βάρντι για πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στην επανάληψη.

Είναι τέτοια η νοοτροπία του που δεν τον βαραίνει ούτε το Νο.10 στην πλάτη, ούτε το ποσό που διατέθηκε από τις «αλεπούδες» για να τον πάρουν από τη Νόριτς, ούτε οι πρώτοι διθύραμβοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για εκείνους που αξίζει κάποιος να προσέξει πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League.