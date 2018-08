Το Έλαντ Ρόουντ... ζωντανεύει ξανά!

Η συμφωνία με τον Μαρσέλσο Μπιέλσα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, σχολιάζεται ως μια εκ των πιο εντυπωσιακών και ενδιαφέροντων deal που έγιναν στο Νησί τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Πέρα από τις προσθήκες στα ρόστερ των μεγάλων κλαμπ και πέρα από την ενίσχυση του δυναμικού των συλλόγων στο πιο δύσκολο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ενθουσιώδες πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στον κόσμο, αυτό της Championship, το πρόσωπο στην άκρη του πάγκου των «παγωνιών», εξ αρχής προκάλεσε ένα κύμα αισιοδοξίας και ελπίδας στον κόσμο της ομάδας.

Από το 2004, όταν και υποβιβάστηκε από την Premier League, η ιστορική Λιντς δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στα μεγάλα «σαλόνια». Κατά καιρούς, έμπλεξε με απατεώνες, με ανθρώπους που μόνο κακό έκαναν και δεν βοήθησαν καθόλου στην προσπάθεια της ολικής επαναφοράς που επιχειρείται σε κάθε σεζόν και κάθε φορά ολοκληρώνεται με ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Φέτος, τα πράγματα δείχνουν πολύ διαφορετικά. Στην άκρη του πάγκου, υπάρχει ένας άνθρωπος που καλά – καλά δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα κι όμως το βιογραφικό του, η φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο και οι μέθοδοί του, απολαμβάνουν αναγνώριση κι εκτίμηση. Κάπως έτσι συμβαίνει ήδη και στο εσωτερικό της Λιντς.

​

Μια χαρακτηριστική στιγμή από τις πρώτες του ημέρες στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς πόσο διαφορετικά βλέπει τα πράγματα ο Μπιέλσα. Αντικρίζοντας ένα σημάδι από παπούτσι σε τοίχο εντός του κτιρίου των εγκαταστάσεων, ρώτησε γιατί υπάρχει εκεί, πήρε την απάντηση πως απλά κάποιος ακούμπησε για να στηριχθεί δίχως να το καταλάβει και ο Αργεντινός αποκρίθηκε: «Ανεπίτρεπτο! Δεν είχε το μυαλό του στη δουλειά και δεν ήταν συγκεντρωμένος αυτός που το έκανε».

Κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές της Λιντς βρίσκονται πλέον από νωρίς το πρωί στο προπονητικό κέντρο και φεύγουν αργά το απόγευμα. Κάπως έτσι, επίσης, εξηγείται γιατί ο Μπιέλσα έδωσε εντολή να τοποθετηθεί ένα κρεβάτι στο γραφείο του, όπου περνάει το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας και προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα που θα θέλουν να βλέπουν οι οπαδοί της.

Η πρεμιέρα της Championship, βρήκε τα «παγώνια» να κοντράρονται με τη Στόουκ του Γκάρι Ρόουετ. Οι «πότερς» υποβιβάστηκαν από την Premier και αυτομάτως παίρνουν τίτλο φαβορί για τη διεκδίκηση της άμεσης επιστροφής, ωστόσο, έγιναν το πρώτο «θύμα» της... αλλιώτικης κατάστασης που θα επικρατεί φέτος στο «Έλαντ Ρόουντ». Sold Out, εορταστικό κλίμα, ένα γήπεδο που «έβραζε», κόσμος που είχε γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες περιμένοντας τις πρώτες ενδείξεις της Λιντς σε επίσημο ματς και αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε το σύνολο του Μπιέλσα πέτυχε ήδη πάρα πολλά.

| With goals from Klich, Hernandez and Cooper, catch up on all of yesterday's action with our 90 in 90 highlights pic.twitter.com/e2NzewTQVT — Leeds United (@LUFC) August 6, 2018

Οι 34.126 οπαδοί που έδωσαν το «παρών» στην αναμέτρηση με τη Στόουκ, μπορούν να δηλώνουν περήφανοι καθώς επρόκειτο για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί σε πρεμιέρα στο «Έλαντ Ρόουντ» από το 2003, ενώ, το 3-1 επί των πρόσφατα υποβιβασθέντων, ήταν η μεγαλύτερη σε εύρος νίκη των «παγωνιών» από το 2002, όταν τότε, στην Premier League, είχε σημειωθεί ευρεία επικράτηση επί της Μάντσεστερ Σίτι (σε πολύ διαφορετικές εποχές για τους «πολίτες») με το τελικό 3-0.

Σε κάθε γκολ της Λιντς, το απόγευμα της Κυριακής, το γήπεδο σειόταν, οι ποδοσφαιριστές το γιόρταζαν με την ψυχή τους, όμως ο Μαρσέλο Μπιέλσα, καθισμένος λίγο πιο μπροστά από τον πάγκο του, απλά σημείωνε όσα έβλεπε για να τα δουλέψει από την επόμενη, κιόλας, μέρα στο Thorp Arch. Δίχως την παραμικρή αντίδραση σε αυτό που βίωνε εκείνη τη στιγμή ο κόσμος δίπλα στην ομάδα, ο Αργεντινός τεχνικός ή αλλιώς «el loco», παρέμενε απόλυτα συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στη δουλειά του. Όπως ακριβώς θέλει να βλέπει τους παίκτες του.

Ο άνθρωπος από τον οποίο έχουν επιρροές κορυφαίοι προπονητές όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε ή ακόμα και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (τον οποίο μάλιστα ο Μπιέλσα είχε πάρει στη Νιούελς Ολντ Μπόις στην ηλικία των 14 ετών για τη στελέχωση της άμυνας), είναι η αιτία για την οποία οι οπαδοί φτάνουν σε σημείο να υπερβάλουν και να μιλήσουν για στιγμές, όμοιες των οποίων ουδείς μπορεί να φέρει στη μνήμη του εύκολα από το παρελθόν.

Με τον Μπάρι Ντάγλκας από τη Στόουκ, περσινό πρώτο σε ασίστ, σερβίροντας μάλιστα γκολ στον Κούπερ από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, με τον Λιούις Μπέικερ από την Τσέλσι για την επίθεση, με τον νεαρό να χάνει και λεφτά αλλά να θέλει να παίξει για τα «παγώνια» και τους Μπλάκμαν (γκολκίπερ, επίσης από την Τσέλσι) και Τζακ Χάρισον (από τη Μάντσεστερ Σίτι), ο «el loco» σκορπά ελπίδα. Κι όχι μόνο στα λόγια ή στα... previews για την αγωνιστική περίοδο που ήδη άνοιξε την αυλαία στις μικρές κατηγορίες ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Στις πράξεις. Αυτές που φανέρωσε η Λιντς στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν.

Τη μέρα που το «Έλαντ Ρόουντ», φάνηκε να... ζωντανεύει ξανά και ο «κοιμώμενος γίγαντας» να έχει ξυπνήσει για τα καλά!

Start the season with this atmosphere, it is impossible not to get excited with this team @LUFC #MOT pic.twitter.com/itYLWJjd4d — Marcos Abad (@marcosabad_EDP) August 6, 2018

Υ.Γ. Η ιδιαίτερη συνέντευξη του Μπιέλσα στο flash interview αμέσως μετά το παιχνίδι με τους «πότερς» και η προσπάθειά του να μιλήσει αγγλικά, αφού πρώτα του είχε ψιθυρίσει την απάντηση ο μεταφραστής του ώστε να μην κάνει κάποιο λάθος και να μιλήσει σωστά, μόνο άξια συγχαρητηρίων είναι. Ο Αργεντινός, δεν προσπαθεί απλά να φτιάξει μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί μακριά από τη λαμπερή Premier τα τελευταία χρόνια, αλλά προσπαθεί να μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου, να μάθει τη γλώσσα της χώρας στην οποία επέλεξε να εργαστεί και να αφομοιώσει στοιχεία του νέου πολιτισμού που βρήκε επί αγγλικού εδάφους.