Το Mundial του Μπαπέ!

Το νούμερο «3» είναι πολύ ιδιαίτερο στη Γαλλία. Η σημαία έχει τρία χρώματα (bleus, blanc, rouge), το μότο τρεις λέξεις (Liberté, Egalité, Fraternité) και στο Mundial τρεις ήταν οι παίκτες που αποτέλεσαν τη «χρυσή τριπλέτα» στο δρόμο των τρικολόρ για την κορυφή: Γκριζμάν, Πογκμπά και Μπαπέ. Ανήμερα του τελικού, όμως, μόνο ένας βρήκε χώρο στο πρωτοσέλιδο της Equipe. Ο δεύτερος νεότερος παίκτης του τουρνουά, που κέρδισε και το σχετικό βραβείο.

Η Γαλλία είχε κατακτήσει το τρόπαιο, οι παίκτες το πανηγύρισαν τρελά στον αγωνιστικό χώρο εν μέσω καταιγίδας και σιγά-σιγά περνούσαν από τη μικτή ζώνη. Ξαφνικά, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Οι δημοσιογράφοι στην προσπάθειά τους να φτάσουν πιο κοντά, έριξαν το κιγκλίδωμα που τους χώριζε από τους παίκτες, προκειμένου να πάρουν μία δήλωση. Ο παίκτης που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ. Κάποιοι εθελοντές έσπευσαν να σηκώσουν το κιγκλίδωμα και ο νεαρός επιθετικός βρισκόταν μόνος απέναντι σε δεκάδες μικρόφωνα και φωνές. Το χάος μπήκε σχετικά γρήγορα σε τάξη και ο Γάλλος ρωτήθηκε για το μυστικό της επιτυχίας του.

«Απλά προσπαθώ να παίζω με τον τρόπο που το έκανα». Η παιδική του αθωότητα μένει μόνο εκτός των γηπέδων (και εντός μόνο αν αφορά περιστατικά όπως αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία), καθώς στον αγωνιστικό χώρο η ωριμότητά του είναι εντυπωσιακή. Ο Μπαπέ πήρε μόνο μία μικρή γεύση από το μέλλον. Από το τι θα αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα, όπως κάθε σταρ. Έδειχνε, πάντως, πολύ ήρεμος. «Είμαι πολύ χαρούμενος και θα πανηγυρίσω όπως όλοι οι άλλοι», έσπευσε να ξεκαθαρίσει.

Από το ξεκίνημα της διοργάνωσης ο νεαρός Γάλλος είχε πει ότι οι τρικολόρ μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος. «Αποδείχθηκε ότι δεν είμαι ψεύτης. Σε μία τέτοια διοργάνωση δεν είναι απαραίτητο να παίζεις το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτοί που το πιστεύουν περισσότερο, αυτοί θα πετύχουν. Το πιστεύαμε πολύ. Μπορεί πολλοί να πίστεψαν ότι είχα τρελαθεί, αλλά πραγματικά το πιστεύαμε». Με τον τρόπο του πήρε μέρος και στο debate για το αν έχει πραγματικά σημασία αν το ποδόσφαιρο της Γαλλίας στο Mundial ήταν όμορφο.

Μία ερώτηση που στο τέλος μπορεί να έχει οποιαδήποτε απάντηση (σε διαφορετικό ποσοστό), αλλά δεν απασχολεί κανέναν Γάλλο. Ο Μπαπέ ολοκλήρωσε το πρώτο Mundial της καριέρας του με 4 γκολ, ένα εκ των οποίων ήρθε στον τελικό. Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος teenager που καταφέρνει να βρει δίχτυα στο ματς που κρίνει τον πρωταθλητή κόσμου. «Ο δεύτερος teenager που σκοράρει σε τελικό Mundial. Καλώς ήρθες στο club. Είναι υπέροχο να έχεις παρέα!», έγραψε ο Pele στο twitter. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο πρώτος που το έκανε το 1958 στη Σουηδία. Χρειάστηκαν 60 χρόνια για να το κάνει και κάποιος άλλος.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

— Pelé (@Pele) July 15, 2018